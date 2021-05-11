Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация намерена использовать для иммунизации от коронавируса российскую вакцину «Спутник V». Он отметил, что ее представители в разных странах – как в России, так и в тех государствах, которые уже одобрили препарат, – давно его применяют.

Гутерриш отметил, что вакцина уже проверена на сотрудниках ООН, которые находятся непосредственно в РФ и других государствах. Поэтому сразу же после одобрения ВОЗ Организация объединенных наций начнет использовать «Спутник V» для всеобщей иммунизации. Кроме того, генсек порекомендовал тем сотрудникам, которые находятся в других странах, но еще не прошли вакцинацию, делать прививки именно российским препаратом.

Напомним, что в Европе «Спутник V» одобрили пока только Словакия и Венгрия. Эксперт ВОЗ Марианджела Симао пообещала представить заключение о вакцине в июне или июле текущего года. Кроме того, в настоящий момент препарат проходит процедуру сертификации европейского регулятора.