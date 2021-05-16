Чарльзу Оливейре, бойцу MMA из Бразилии, удалось отправить в нокаут уроженца США Майкла Чендлера и стать тем самым новым обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе.

Отмечается, что данный поединок состоялся в ночь на воскресенье, 16 мая, в американском городе Хьюстон в рамках турнира UFC 262. Уже во 2-м раунде бразилец сможет провести мощную атаку, нокаутировав тем самым своего соперника. Напомним, что в предыдущем бою он одолел Тони Фергюсона.

Всего за свою карьеру Оливейра успел принять участие в 39 поединках, причем в 31 из них он одержал победу. Что касается Чендлера, то он провел 28 боев, из которых только 6 закончились его поражением.