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Исследователи выяснили, что оставляемые огненными муравьями химические следы отпугивают пауков. Они собираются создать на их основе репелленты против арахнидов, держа их подальше от людских домов.

Эксперты провели ряд экспериментов, в ходе которых поместили в контейнер из стекла несколько черных вдов. Внутри ящика были 3 камеры с общими ходами, однако пауки старались не заходить в те места, где ранее содержались огненные муравьи. Схожим образом вели себя воронковые пауки и крестовики. Это доказывает теорию о том, что арахниды боятся муравьев, которые способны их съесть.

Ученые отмечают, что есть немало ядовитых пауков, укусы которых могут убить человека, однако до сих пор не придумано средств, способных заставить их держаться подальше от людей. Возможно, в будущем его удастся создать путем использования жидкости, вырабатываемой огненными муравьями.

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