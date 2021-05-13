Обзор рынка грузовых автомобилей в России

Что изменилось на российском рынке грузовиков за прошлый пандемичный год и каковы его перспективы? Интернет-магазин Автолонг (поставка грузовых аксессуаров) предлагает развернутый анализ того, что происходит на отечественном рынке «тыжеловесов» и каковы позиции на нем европейских производителей.

Приключения европейцев в России

За прошедший год доля европейских грузовиков на российском рынке значительно снизилась и теперь составляет 33%. Эксперты Автолонг отмечают, что подобная динамика характерна для кризисного года, так что, падение целиком закономерно. В то же самое время, отечественный КамАЗ увеличил свое присутствие на почти 8%.

Если сравнивать кризисные годы, то в 2020 году доля европейских грузовиков сократилась сильнее, чем в 2015 году, когда общее число покупаемых грузовых автомобилей «рухнуло» почти в 2 раза. Произошло это главным образом из-за сложностей логистики, отсутствия программ государственной поддержки и волатильности национальной валюты.

Эксперты Автолонг изучили отчет компании Scania, которая проанализировала положение «европейской семерки» производителей грузовиков на российском рынке. И пришли к выводу, что их доля в сегменте массой более 16 тонн снизилась на 7,7%. Напоминаем, что к «европейской семерке» относятся Scania, Volvo, Man, Mercedes-Benz, DAF, Iveco, Renault. Не следует забывать и то, что среди них есть и частично произведенные в Российской Федерации машины. Эти расчеты Scania производились на основании регистрации грузовых авто. Общероссийский рынок грузовиков в Scania оценили в почти 54 000 единиц, при продажах «европейской семерки» в 18 000 штук.

А вот оценка других европейских корпораций иная: продажи грузовиков упали на 22% по представителям «европейской семерке», на 17% — других не российских брендов, а рынок в целом «просел» на 6%.

Надо сказать, что европейцы снижают объемы на российском рынке второй год подряд. Так, в 2019 году падение составило 3,5%, что дало 41,2% доли рынка. Значительное увеличение присутствия иномарок было отмечено в 2017 году, когда «европейская семерка» продала на 16,2% больше, закрепив за собой 44,4% доли рынка.

Цифры и факты о КамАЗ на рынке России

Как Автолонг отметил выше, в кризисные годы КамАЗ традиционно наращивает долю присутствия на российском рынке грузовиков. На это влияют колебания валютных курсов, а также общее настроение потребителей, которые не стремятся распрощаться со сбережениями в валюте.

Еще один фактор, который оказал значительное влияние на показатели КамАЗа в «ковидный год» — государственная поддержка компании. Именно она помогла концерну оказаться в лидерах отечественного рынка грузовых авто. Бюджет госзакупок-2020 был увеличен за счет последующих лет. Эксперты Автолонг считают, что баланс рынка вернется после стабилизации ситуации с коронавирусом в России и Европе. Также есть мнение, что КамАз удержит и нарастит долю за счет повышения качества выпускаемого продукта. Он уже делает активные шаги в этом направлении, выведя на рынок К5 премиум и расширив выпуск К4. Эти грузовые автомобили имеют параметры, не уступающие иностранным аналогам, но в то же время, значительно дешевле для российского потребителя. КамАЗ также наращивает выпуск грузовиков свыше 14 тонн, чтобы еще более закрепиться в своем ключевом сегменте. За 2020 год он прибавил 3,3%.