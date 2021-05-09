Несколько дней назад вышло обновление для iPhone iOS 14.5.1. Однако оказалось, что обновление замедлило работу устройств пользователям.

Как было замечено, проведённые тесты выдавали более низкий результат, а в ряде приложений была замечена более низкая производительность. При этом проблема была замечена не на всех устройствах, и не затронула модели iPhone XR.

В итоге, в настоящее время iPhone XR 2018 года выпуска оказался быстрее всех последующих моделей, и даже топового смартфона iPhone 12. Тестирование iPhone 12 показало, что производительность устройства снизилась весьма существенно.

Видеозапись, демонстрирующую сравнение производительности iPhone XR, iPhone 11 и iPhone 12, опубликовал блогер Nick Ackerman.

Недавно представители компании Apple рассказали, когда выйдет первый гибкий iPhone. Отмечается, что в первый год продаж планируется реализовать до 20 миллионов таких моделей.