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Компания Apple собирается выпустить свой первый iPhone с гибким дисплеем через 2 года. Об этом рассказал известный инсайдер Минг Чи Куо.

Согласно его словам, речь идет об устройстве с 8-дюймовым OLED-экраном, разрешение которого превысит 1440p. При этом производить дисплеи для данных гаджетов собирается южнокорейский гигант Samsung. Аналитик добавил, что к этому моменту подобные девайсы станут важной частью флагманской линейки устройств всех крупных производителей.

Информатор добавил, что уже в первый год продаж Apple намерена реализовать до 20 000 000 складных смартфонов. В этом ей должен будет помочь узнаваемый бренд и наличие мощной экосистемы. Однако Куо не назвал даже примерную стоимость новой модели. Не исключено, что она превысит 1 000 долларов.

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  • Анна
  • 03.05.2021
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