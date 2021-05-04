Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об обнаружении в городе Шуша обломков российских ракет «Искандер-М» оказались фейком. Этим самые обломки Баку так и не представил, чтобы подтвердить свои слова. Получается, что Ереван не использовал ОТРК «Искандер» в ходе боев, как и утверждала Москва.

Алиев утверждал, что обломки «Искандеров» у него есть, предъявлял к России претензии, обещал представить доказательства. Но когда дело дошло до фактов, выяснилось, что осколки пропали в неизвестном направлении.

Эксперты считают, что теперь президента Азербайджана ожидает весьма неприятный разговор с Россией. Впрочем, нельзя исключать вариант, что скандал с обломками ракет – это не его личная инициатива. Вполне вероятно, что заявления были сделаны под давлением Турции, которая сейчас является главным союзником и покровителем Баку.