Новый лидер рынка школьного питания подминает под себя петербургские картели

В паблике «Школьный ревизорро» соцсети «ВКонтакте» один из родителей ученика школы № 54 Красносельского района рассказал, что его ребенку дали на обед рис с полиэтиленом и шерстью, а также гнилое яблоко. Заведующий производством пищеблока образовательного учреждения Андрей Галич поспешил опровергнуть эту информацию, и его поддержало несколько человек. Однако оказалось, что это, возможно, сами сотрудники школьной столовой.

В частности, он отметил, что элементы этих материалов не могли находиться в еде, поскольку полиэтилен и шерсть не используются для упаковки привозимого риса. В подтверждение своих слов он указал на трех сотрудниц столовой, у которых здесь же учатся дети. Как будто этот факт полностью исключает нарушения в их работе.

Поставщиком питания в образовательном заведении является комбинат «Аркада» (ранее «ТД «Профпит»). Примечательно, что компания произвела ребрендинг после массового отравления в школе № 422 Кронштадтского района, когда пострадало 140 детей и несколько взрослых.

Тем не менее даже после этого инцидента «Аркада» продолжает обслуживать образовательные учреждения, в частности школу №54. Причем на ее сайте размещена информация, где указано, что Галич подписал цикличное двенадцатидневное меню для столовой, согласованное с руководством школы.

Вопреки словам Галича, инцидент, произошедший в гимназии № 601 Приморского района, наглядно демонстрирует, каким путем посторонние предметы могут оказаться в еде. Это образовательное учреждение обслуживает «Фирма Флоридан». Сотрудник гимназии снял, как проходит рабочий процесс в пищеблоке. У одной из сотрудниц были на руках ювелирные изделия, что является грубым нарушением, а вторая работала без спецодежды.

В такой ситуации могли бы помочь родительские проверки. Но опубликованные Минпросвещением РФ правила по допуску представителей учеников в школы абсурдны, на что указали родители по всей стране. Помимо того, что инспекции можно проводить только в заранее согласованную дату, родителям также необходимо сделать тест на ковид и иметь на руках санитарную книжку.

Следовательно, заранее осведомленный о проверке оператор питания успеет подготовиться и исключит возможность каких-либо нарушений. Родители отметили, что в таком случае инспекции становятся бессмысленными.

Показательно, что из семи человек, согласившихся со словами Галича под постом, четверо связаны с самим заведующим, а еще двое – с другими пищекомбинатами. К примеру, в профиле некоей Марии В. указано, что она работает в компании «Артис-детское питание». При этом ранее журналисты писали, что эта женщина обеляет имидж «Флоридана», не акцентируя внимания на объектах «Артиса», по которым также достаточно негатива.

Еще осенью прошло года Юлия Калимова представлялась завпроизводством пищеблока гимназии № 601, где была зафиксирована работа сотрудницы с украшениями. Однако теперь эту должность занимает другой человек. Школьное меню от 30 апреля подписано Зеленовым В.В.

Учитывая, что почти все поддержавшие Галича связаны между собой, если исходить из наличия общих друзей в профиле, то становится очевидным, что они могут быть сотрудниками школьной столовой.

Несмотря на то, что такие действия не являются нарушениями, ситуация говорит о том, что среди горожан поставщик не имеет поддержки. Впрочем, схожая ситуация складывалась и между «Фирмой Флоридан» и комбинатом «Альфа-провиант», которые, по мнению журналистов, прибегали к таким же методами, что и «Аркада».

В свете того, что двое из поддержавших Галича людей могут иметь отношение к «Флоридану», можно было бы сделать вывод, что это попросту цеховая солидарность. Только вот еще недавно компании были конкурентами.

В частности, «Фирма Флоридан» действовала совместно с крупнейшим комбинатом «Артис-детское питание». Впоследствии антимонопольщики дважды выявляли между компаниями картельный сговор. В совокупности они получили контракты на сумму 2 млрд рублей.

Однако позже между комбинатами наметился разлад, и «Артис» подал около десяти исков к «Фирме Флоридан», чтобы оспорить итоги новых торгов.

Журналисты также указывают на вероятную связь «Аркады» и «ТЗБ Петроградская», которая находилась на грани банкротства, пока в 2017 году ее владельцем не стал некий Евгений Лобанов. С того момента компания стала получать много контрактов. Особенно удачным оказался 2019 год, когда комбинат получил почти сотню контрактов во Фрунзенском районе. Причем в это же время главой местной администрации стал Константин Серов. Аналогичная ситуация со взлетом предприятия «ТЗБ» сложилась ранее в Невском районе, когда местную администрацию возглавил тот же Серов. Владелицей компании стала Вера Лобанова. СМИ так и не удалось подтвердить наличие родственных связей между этой женщиной и Евгением Лобановым.

Невзирая на это, в 2020 году годовой оборот «ТЗБ «Петроградская» превысил 1,6 миллиарда рублей. Отметим, что комбинаты, которые связали с Серовым, в итоге за пару лет добились доминирования на рынке соцпитания, потеснив других гигантов – «Артис-детское питание» и «Фирму Флоридан». При этом последняя организация не предпринимает каких-либо действий против компаний, связанных с Серовым.

В результате это может говорить о том, что в «Фирме Флоридан» решили объединиться с новыми лидерами. Конечно, это вероятно негативно скажется на всем рынке детского питания, так как монополизация отразится на более мелких компаниях, чем тот же «Артис», который еще пытается отстоять свои позиции. Соответственно, это прямым образом может повлиять на качество еды в детских учреждениях. А работа ФАС, выявившей картельные сговоры, сведется к нулю, так как одна монополия сменится другой.