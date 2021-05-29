Новейший американский истребитель F-15EX с треском провалился на первых же учениях, проходивших в Аляске. После поражения нескольких целей он был сбит наземным вооружением условного противника.

О не совсем удачных учениях рассказало издание Popular Mechanics. В публикации подполковник Джон О’Рир назвал результаты истребителя удовлетворительными. По его словам, против F-15EX был выставлен самый сильный противник из возможных.

Американский военный также считает, что ВВС должны еще выработать стратегию борьбы против наземных средств поражения, что поможет в дальнейшем избегать подобных неудач.

F-15EX разрабатывался в качестве замены истребителям-невидимкам F-22. Он превосходит всех своих предшественников по эффективности радаров и авионике. Кроме того, на этом самолете используется комплекс радиоэлектронной борьбы EPAWSS, который в автоматическом режиме находит цели, идентифицирует их и в случае необходимости наносит удар. В будущем на него планируется установить гиперзвуковые ракеты.

К недостаткам F-15EX относится отсутствие технологий скрытности, из-за чего он уступает и F-22, и F-35.