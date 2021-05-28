Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Новак, российский вице-премьер, не согласился с высказываниями Дженнифер Грэнхолм, главой Министерства энергетики США, о том, что газ из РФ является «наиболее грязным в мире».

Согласно его словам, природный газ, который поставляется из РФ в европейские страны при помощи «Северного потока», обладает практически в 4 раза меньшим углеродным следом, чем «голубое топливо», привозимое из Соединенных Штатов. Это можно увидеть по отчетам разных аналитических фирм. Причиной загрязненности американского газа является тот факт, что его добывают из сланцев с применением гидроразрыва пластов.

Ранее американский министр энергетики прокомментировала постройку трубопровода «СП-2», заявив, что газ из России является грязнейшим на Земле. Она отметила, что его транспортировка осуществляется без соблюдения правил по выбросам метана, что оказывает негативное влияние на экологию.

Вам может понравиться

Американский бомбардировщик B-52 устроил провокацию перед российскими С-400 в Крыму

В издании «Авиа.про» отметили, что сегодня, 26 мая, бомбардировщик B-52 американских Военно-воздушных сил осуществил провокацию рядом с Крымским полуостровом, на котором размещены ЗРК С-400. Согласно словам военных экспертов, ссылающихся на

ВМС Польши находятся на этапе частичного разложения

Подводники, служащие на субмарине ORP Orzel польских ВМС, сообщили, что подводная лодка нуждается в срочном ремонте, так как уже находится на стадии разложения. Польские военные отправили открытое письмо местным СМИ,

Россиянам рассказали о новых субсидиях, которые будут действовать с 1 июля

Ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко сообщила об изменениях в правилах получения субсидий. Как отмечается, сейчас субсидии получают люди, которым на оплату услуг ЖКХ приходится отдавать более 22% совокупного
  • Анна
  • 26.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Королев: погода, 28 мая – пасмурно, до 26 °C | Подольск: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 28 мая – небольшая облачность, до 24 °C |