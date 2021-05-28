Александр Новак, российский вице-премьер, не согласился с высказываниями Дженнифер Грэнхолм, главой Министерства энергетики США, о том, что газ из РФ является «наиболее грязным в мире».

Согласно его словам, природный газ, который поставляется из РФ в европейские страны при помощи «Северного потока», обладает практически в 4 раза меньшим углеродным следом, чем «голубое топливо», привозимое из Соединенных Штатов. Это можно увидеть по отчетам разных аналитических фирм. Причиной загрязненности американского газа является тот факт, что его добывают из сланцев с применением гидроразрыва пластов.

Ранее американский министр энергетики прокомментировала постройку трубопровода «СП-2», заявив, что газ из России является грязнейшим на Земле. Она отметила, что его транспортировка осуществляется без соблюдения правил по выбросам метана, что оказывает негативное влияние на экологию.