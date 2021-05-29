читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Норвежский журналист Бьерн Нистад опубликовал в издании Resett статью, в которой высказался в поддержку Беларуси. Он отметил, что президент Александр Лукашенко действовал бескомпромиссно и грамотно. В то же время автор осудил действия Запада.

Он отметил, что когда Соединенные Штаты сотворили практически то же самое, ни одна страна не посмела им возразить. Зато Беларусь внезапно стала кровным врагом даже для тех государств, которые не знают, где она находится.

Читатели издания поддержали мнение Нистада. Один из комментаторов, к примеру, заявил, что Роман Протасевич обвиняется в терроризме, поэтому спецслужбы Белоруссии имели все основания для его ареста. Другой напомнил, что блогер ранее был замечен в сотрудничестве с «нацистами на Украине», причем это документально подтвержденный факт.

Большинство пользователей также понадеялись, что Беларусь и дальше будет действовать в том же ключе, пока не вычислит всех «радетелей за смену режима».

Вам может понравиться

Румыния достигла коллективного иммунитета от коронавируса

Глава румынского Национального комитета по вакцинации Валериу Георгицэ заявил, что страна достигла коллективного иммунитета от коронавируса. Он пояснил, что 50 процентов населения Румынии переболели Covid-19, а более 4 миллионов человек

Китай собирается к концу 2021 года вакцинировать 80 процентов населения

К началу июля в Китае прививки от коронавируса сделают около сорока процентов жителей, сообщает эпидемиолог Чжун Наньшань. Он также уверен, что уже к концу 2021 года количество вакцинированных граждан КНР

Defence24: Командиры ВС РФ получают в Сирии слишком ограниченный боевой опыт

Опыт российских военачальников, полученный в Сирии, невозможно перенести на деятельность ЗВО, так как он слишком уж ограничен, считает издание Defence24. Польские военные аналитики поясняют, что в арабской республике Россия превосходит
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 мая – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 29 мая – переменная облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 29 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 26 °C |