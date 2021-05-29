Норвежский журналист Бьерн Нистад опубликовал в издании Resett статью, в которой высказался в поддержку Беларуси. Он отметил, что президент Александр Лукашенко действовал бескомпромиссно и грамотно. В то же время автор осудил действия Запада.

Он отметил, что когда Соединенные Штаты сотворили практически то же самое, ни одна страна не посмела им возразить. Зато Беларусь внезапно стала кровным врагом даже для тех государств, которые не знают, где она находится.

Читатели издания поддержали мнение Нистада. Один из комментаторов, к примеру, заявил, что Роман Протасевич обвиняется в терроризме, поэтому спецслужбы Белоруссии имели все основания для его ареста. Другой напомнил, что блогер ранее был замечен в сотрудничестве с «нацистами на Украине», причем это документально подтвержденный факт.

Большинство пользователей также понадеялись, что Беларусь и дальше будет действовать в том же ключе, пока не вычислит всех «радетелей за смену режима».