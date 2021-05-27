Между США и Норвегией был подписан договор, позволяющий американским военным возводить базы в этой скандинавской стране на специальных условиях вне соглашений по НАТО.

Вашингтон при необходимости может построить новые военные объекты на норвежской территории, завести туда боевую технику и лично осуществлять контроль над военнослужащими и оборудованием. К исключениям относятся только серьезные инциденты. Американцы при этом смогут без проблем въезжать и выезжать из Норвегии, словно находясь «у себя дома».

При этом Осло все же ввел определенные ограничения. К примеру, Соединенным Штатам нельзя размещать на своих базах ядерные ракеты, устанавливать наземные мины и хранить кассетные боеприпасы. Военные эксперты считают, что данный договор, скорее всего, вызовет беспокойство у России, учитывая, что американские базы появятся прямо рядом с ее северными границами.