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Фрегат «Evertsen» нидерландских ВМС присоединится к авианосной ударной группе Великобритании, движущейся в сторону Крыма.

Отмечается, что от британской АУГ, возглавляемой авианосцем «Королева Елизавета», должны будут отделиться два боевых корабля: один эсминец и один фрегат. Они пройдут через проливы, а затем войдут в Черное море. Указывается, что нидерландское судно должно будет присоединиться к ним еще в Средиземноморье.

Однако указывается, что командование британских и нидерландских ВМС все еще не определилось с датой начала «черноморской операции». Неизвестно также, когда именно британская эскадра направится к побережью Японии и Южной Кореи.

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