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Издание The National Interest рассказало об испытаниях новейшего американского авианосца «Джеральд Р. Форд». Автор статьи отметил, что на этот раз они существенно отличались от тех тестов, которым подвергались другие корабли авианосных групп.

Так, экипаж авианосца явно готовился к отражению атаки крупного противника. Он использовал зенитно-пушечные комплексы Phalanx Mk-15, а также ракеты Sea Sparrow и RIM-116, которые призваны защитить боевой корабль от ракетных и артиллерийских ударов. Кроме того, моряки отрабатывали оборону АУГ от нападения с применением боевых дронов.

Пилоты авиакрыла корабля тренировали экстренный вылет на задание, причем большое внимание уделялось именно массовому взлету и взаимодействию между истребителями. Из всего этого автор сделал вывод, что идет подготовка авианосца к войне с сильным врагом. Он не называл никаких стран, однако несложно предположить, что речь идет о России или Китае.

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