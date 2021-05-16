В информационном агентстве The National Interest эксперт в области оружия Чарли Гао рассказал о ядерных артиллерийских установках России, напугавших США и способных уничтожить НАТО в Европе.

Речь идет о советской САУ, разработанной в 50-х годах прошлого века и оснащенной большим 406-миллиметровым орудием. Она была создана на базе гусеничного шасси танка Т-10, которое усилили рядом гидравлических амортизаторов, которые гасили гигантскую отдачу от пушки, способной стрелять снарядами весом 570 килограмм на расстояние до 25 километров.

Однако 65-тонная боевая машина имела ряд недостатков. К примеру, она не могла пересекать мосты и была бесполезна в условиях города. Кроме того, эта САУ во всем проигрывала тактическим ядерным ракетам, поэтому от ее создания и эксплуатации вскоре отказались.