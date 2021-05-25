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Российские радиолокационные станции «Небо-М» действительно способны обнаруживать «невидимые» американские самолеты F-22 и F-35. Однако это еще не означает, что РФ сможет уничтожить эти истребители, заявляет эксперт издания The National Interest Марк Эпископос.

По его словам, работающие в диапазоне ультракоротких волн станции могут найти и идентифицировать любые самолеты, а также крылатые и баллистические ракеты на расстоянии около тысячи километров. Но «обнаружить – не означает уничтожить». Чтобы сбить истребитель, российской ПВО потребуется сперва взять его на сопровождение, затем навести зенитно-ракетный комплекс и лишь потом нанести удар.

Это достаточно длинная цепочка, которая хоть и выполняется в считанные минуты, но имеет один большой недостаток. Потеря всего одного ее звена приведет к провалу.

Автор NI также напоминает, что американские самолеты обычно летают в составе эскадрильи. Поэтому цепочку придется повторять несколько раз. За это время один из истребителей может атаковать «Небо-М» высокоточной ракетой, тем более, что промахнуться по столь габаритному комплексу практически невозможно.

В то же время, эшелонированная российская противовоздушная оборона практически полностью исключает подобные ситуации. Преодолеть ее очень сложно даже после уничтожения одной или нескольких РЛС.

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