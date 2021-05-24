В ходе модернизации своего вертолета Ми-28НМ Россия использовала идеи США, связанные с сетевыми возможностями винтокрылых машин. «Американский след» в российском «Ночном охотнике» искал журналист издания The National Interest Крис Осборн.

Эксперт пишет, что на презентации вертолета российская сторона упомянула возможности сетевого обмена данными о ситуации на поле боя с другой воздушной и наземной техникой. Именно эту опцию Соединенные Штаты задействуют в ходе разработки любых вооружений.

Автор публикации также обратил внимание на более мощные новые двигатели вертолета и резервную силовую установку, на использование в «Ночном охотнике» современного комплекса РЭБ, а также на улучшенные электронные системы на борту винтокрылой машины. Он отметил, что после модернизации Ми-28 превратился в весьма опасное оружие, отвечающее самым последним стандартам.