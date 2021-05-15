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В информационном агентстве The National Interest сообщили, что РФ и КНР продолжат укреплять свои отношения в связи со стратегической близорукостью Белого дома.

Авторы материала отмечают, что Джо Байден, став главой государства, значительно усилил давление на Россию, а его желание организовать встречу с Владимиром Путиным, лидером РФ, практически никак не повлияло на сложившуюся обстановку. В результате напряжение между странами продолжает расти.

При этом Вашингтон не стал менять свою политику по отношению к Пекину, продолжая выступать за независимость Тайваня и обвинять китайские власти в нарушении человеческих прав. Эксперты считают, что недальновидные действия новой администрации Белого дома лишь сближают Китай и РФ, которые вскоре могут вместе выступить против доминирования США на мировой арене.

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