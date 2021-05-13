В информагентстве The National Interest отмечают, что Москва защищена наиболее надежным ядерным щитом в мире, который вскоре будет усилен с помощью новейших систем ПРО А-235 «Нудоль».

Авторы материала отмечают, что свой «ядерный зонтик» столица РФ получила уже в 50-х годах прошлого столетия, когда в ее окрестностях разместили комплексы А-35. Серьезное обновление данная система получила в 1995 году, когда у противоракетных установок повысили максимальное число снарядов и расширили возможности их РЛС. Была также создана единая сеть реагирования на угрозы с воздуха.

Однако военные решили не останавливаться на этом, продолжая обновлять всю систему. Вскоре она будет модернизирована с помощью комплексов «Нудоль», в которых были устранены все недостатки прошлых средств ПРО. Отмечается, что они способны сбивать даже гиперзвуковое оружие.