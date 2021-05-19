Соединенные Штаты очень гордятся своими авианосцами, способными эффективно действовать как в обороне, так и в атаке. Но совсем скоро их роль заметно снизится, утверждают авторы издания «NetEase». А все потому, что Россия нашла способ противостоять этим боевым кораблям.

У РФ есть ракеты, которые способны уничтожать авианосцы за пару выстрелов, однако китайские аналитики заявляют, что дело совсем не в них. Российские конструкторы также создали подводные беспилотники, которые будут атаковать корабли АУГ «волчьими стаями».

Эти дроны, водоизмещение которых составит не более одной тысячи тонн, будут абсолютно незаметными для гидролокаторов, установленных на американских авианосцах. Благодаря этому они смогут прорваться туда, куда не сможет добраться большой боевой корабль. И атаковать противника грозным подводным роем.

Китайские эксперты называют эти беспилотники настоящим кошмаром для ВМС США. Они отмечают также, что дальность их действия составит около 1000 километров, что позволит наносить удары с безопасного расстояния.