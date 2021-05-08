Натовские корабли и субмарины все чаще появляются в непосредственной близости от российских границ. Так, в период с 10 по 12 мая ожидается краткосрочный заход неизвестной подлодки в норвежский город Тромсе. Сразу же после этого АПЛ направится в Баренцево море.

Ранее было известно о том, что флот НАТО появится у границ русской Арктики в текущем году, однако эксперты уверены, что это не тот случай. Субмарина находится в одиночном плавании. Пока не удается установить даже, из какой она страны, однако можно выдвинуть версию, что направили ее либо Соединенные Штаты, либо Великобритания.

Цели захода в Баренцево море тоже пока не раскрываются. Вполне вероятно, что это разведка, призванная выяснить, как именно будет реагировать Россия на появление у своих северных рубежей чужой АПЛ.