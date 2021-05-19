Герхард Гнаук, репортер из Германии, дал оценку военным учениям российской армии, которые были проведены на территории Крымского полуострова.

Немецкий журналист посетил район Украины, откуда можно было увидеть земли Крыма, на которых проводились маневры российских вооруженных сил. По его словам, эти действия были похожи на «кадры из какого-нибудь боевика», поэтому сильно впечатлили его. Однако при этом Гнаук отметил, что Россия «захватила Крым и медленно занимает все Причерноморье».

Корреспондент также сослался на слова украинских чиновников, указав, что «Путин постепенно делает из РФ новую Северную Корею, а Украина пытается стать частью Европы, что не нравится российскому лидеру, поэтому он пытается не допустить завершение этого процесса».