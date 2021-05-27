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Историк из Германии Петер Ян, ранее возглавлявший германо-российский музей истории Второй мировой, рассказал о подвиге советского солдата Николая Масалова, спасшего немецкую девочку.

Он отметил, что этот подвиг широко обсуждался в Берлине уже после окончания войны и превратился в настоящую легенду. При этом место, где произошел этот памятный эпизод, было определено властями ГДР.

Историк сообщил, что для выяснения всех обстоятельств подвига было проведено исследование, в ходе которого ученые проверили все факты.

Эпизод произошел 30 апреля 1945 года, когда вовсю шли ожесточенные бои за Берлин. Знаменосец 20-го гвардейского стрелкового полка сержант Николай Масалов внезапно услышал из-под расположенного неподалеку моста детский плач. Оказалось, что там пряталась девочка, которая звала маму.

Сержант попросил разрешения спасти ребенка, по-пластунски добрался до моста и нашел девочку. Она плакала рядом с убитой шальной пулей матерью. Масалов под прикрытием своих сослуживцев вынес ребенка, получив при этом ранение в ногу.

Историк рассказал, что в ходе исследования было сложно установить точные факты, так как многие очевидцы рассказывали совсем о разных солдатах и разных девочках. Но ни единого свидетельства о том, что этого подвига не было, найти не удалось.

Памятник Масалова оказался в Трептов-парке не случайно. Факты указывают на то, что подвиг был совершен у Ландвер-канала. Однако этот район после войны находился в американской зоне оккупации. В которой чествовать советского героя никто не стал бы. Именно поэтому было решено «перенести» подвиг, а с ним и монумент, в Трептов-парк.

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