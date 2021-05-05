Четыре немецких адвоката из Берлина подали обращение в генпрокуратуру в немецком городе Карлсруэ. Они обвиняют главу Белоруссии Александра Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечества. Об этом заявляет Tagesspiegel.

Как было указано, эти адвокаты являются представителями интересов десяти белорусов. У них есть более ста задокументированных случаев, в которых власти Белоруссии пытали людей. Некоторые из клиентов этих адвокатов в итоге были вынуждены переехать в Германию.

По словам одного из адвокатов, всех их клиентов арестовывали по недействительными обвинениям, пытали, а также жестоко обращались с ними в то время, когда они находились под стражей. Так, сообщается, что их держали в очень узких клетках, а также унижали, оскорбляли и угрожали.

Указывается также, что пострадавшие белорусы получили серьёзный вред здоровью.