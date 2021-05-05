читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Четыре немецких адвоката из Берлина подали обращение в генпрокуратуру в немецком городе Карлсруэ. Они обвиняют главу Белоруссии Александра Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечества. Об этом заявляет Tagesspiegel.

Как было указано, эти адвокаты являются представителями интересов десяти белорусов. У них есть более ста задокументированных случаев, в которых власти Белоруссии пытали людей. Некоторые из клиентов этих адвокатов в итоге были вынуждены переехать в Германию.

По словам одного из адвокатов, всех их клиентов арестовывали по недействительными обвинениям, пытали, а также жестоко обращались с ними в то время, когда они находились под стражей. Так, сообщается, что их держали в очень узких клетках, а также унижали, оскорбляли и угрожали.

Указывается также, что пострадавшие белорусы получили серьёзный вред здоровью.

Вам может понравиться

Эксперты назвали основную причину взлома компьютеров

Специалисты дочерней компании Сбербанка Bi.Zone, которая занимается кибербезопасностью, рассказали о наиболее частой причине взлома паролей. Как сообщается, этой причиной является то, что пользователи весьма часто ставят очень простые пароли –
  • Анна
  • 04.05.2021
  • читать 1 минуту

Пентагон планирует 5 мая провести пуск баллистической ракеты Minuteman III

Представители американских ВВС сообщили о планах провести 5 мая новый пуск МБР Minuteman III для проверки функционирования ее систем. В опубликованном сообщении отмечается, что пуск ракеты выполнят из шахты, расположенной

Российская авиация готовит для кораблей НАТО сюрприз в Чёрном море

Российская авиация подготавливает для НАТО сюрприз в восточной зоне Средиземноморья, сообщает avia.pro. Как сообщается, США и Великобритания отправили в этот регион крупную ударную авианосную группу. Свои действия они объяснили намерением
  • Анна
  • 04.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 5 мая – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 5 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 5 мая – ясно, до 16 °C |