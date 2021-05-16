В информагентстве National Defense Magazine сообщили, что вооруженные силы Соединенных Штатов начали активную подготовку к возможному конфликту с РФ на территории Арктики.

Согласно словам автора материала Джона Харпера, в последние годы американские подразделения спецопераций начали значительно чаще проводить тренировки в северных регионах, однако они все еще сталкиваются с множеством различных проблем. Он отмечает, что Арктика для них до сих пор является крайне сложной территорией в плане ведения боевых действий.

Чтобы успешно противостоять российским войскам на севере, американским военнослужащим необходима более качественная экипировка, улучшенные системы связи и оружие, адаптированное под низкие температуры. Требуется также надежная логистика для доставки припасов и патронов в Арктику.