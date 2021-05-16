Аналитики компании Skolkovo Realty определили наиболее дорогую квартиру на территории Москвы. Она продается за 2 миллиарда 690 миллионов рублей.

Согласно их словам, этот объект недвижимости находится в Пресненском районе, а его общая площадь равна девятистам квадратным метрам. В настоящее время неизвестно, сколько именно жилых комнат в ней находится, но точно больше пяти. При этом на сайте компании уже нельзя посмотреть данную квартиру. Судя по всему, на нее нашелся покупатель.

Специалисты также отметили, что в сегменте квартир, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей, в основном представлены 4-комнатные апартаменты. Сейчас в столице России предлагают свыше 1500 подобной недвижимости.