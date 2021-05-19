Немецкие и британские солдаты, а также военнослужащие НАТО из других стран ведут себя в Эстонии, Латвии и Литве как хозяева, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он также пояснил, почему это происходит.

По его словам, американцы, англичане, немцы всячески демонстрируют свое превосходство над латышами, литовцами и эстонцами, так как считают их людьми «низшего сорта». Они могут запросто приставать к местным женщинам, за что в той же Америке можно легко схлопотать тюремный срок, устраивать потасовки с полицией и простыми гражданами. Причем с полной уверенностью, что за это им ничего не будет.

По словам Дандыкина, натовские солдаты ведут себя в Прибалтике практически так же, как войска нацистской Германии в годы Великой Отечественной. При этом Латвия, Литва и Эстония сами навлекли на себя подобное обращение. Таким же образом они пытались себя вести с русскими и теперь все возвращается сторицей.

Эксперт отметил, что немцы и американцы так себя ведут во всех странах. Раньше они даже в Севастополе пробовали демонстрировать свою исключительность, однако там их быстро приучили к порядку.