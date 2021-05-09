В настоящее время в Соединенных Штатах не только отсутствуют сравнимые с Россией возможности по созданию гиперзвуковых ракет, как нет и надежных средств противодействия таким угрозам от нового оружия. Такой вывод делает издание The National Interest в статье, опубликованной 8 мая. Представляем перевод этой публикации.

Почему Россию не беспокоят гиперзвуковые ракеты США

Американские военные развертывают множество гиперзвуковых систем, которые, как ожидается, достигнут боевой готовности к концу десятилетия. А пока что российские комментаторы издеваются над администрацией Байдена по поводу неудавшегося испытания гиперзвукового оружия ВВС США.

Ранее в этом месяце ВВС США (USAF) выполнили первый полет на разгонной установке дальнего гиперзвукового оружия быстрого реагирования (ARRW) воздушного базирования AGM-183A. В заявлении ВВС США отмечается, что ракета «не завершила свою пусковую последовательность» с бомбардировщика B-52H Stratofortress и впоследствии была возвращена на базу ВВС Эдвардс в Калифорнии.

Неудача ARRW произвела большой фурор среди иностранных наблюдателей в сфере обороны, но никто не проявил к неудачному запуску столько интереса, как российские комментаторы. Новость была подхвачена крупнейшими СМИ России, о ней активно сообщалось по кабельному телевидению.

Дмитрий Киселев, один из самых известных ведущих российских новостей, посвятил целую часть своего шоу выходного дня освещению военной мощи России в отношениях с США. «При испытании этой ракеты с Б-52… образец даже не откликнулся на команду запуска, не говоря уже о отсоединении. Это было позорно. Байден был расстроен и долго переживал. Наверное, он припомнил, почему его наставник Барак Обама отказался воевать с Россией из-за Крыма», – отметил Киселев, имея в виду сохраняющуюся напряженность между Россией и Вашингтоном из-за на конфликта на востоке Украины.

Полковник в отставке Виктор Литовкин дал менее политически окрашенную, но все же острую оценку в российском издании «Известия». «Ни ракеты, ни самолеты не летят с первого раза. Всегда есть период тестирования, будут ошибки и сбои… Однако американцы хвастались своим гиперзвуковым оружием, своими гиперзвуковыми ракетами последние двадцать лет – и до сих пор ничего не могут сделать». Литовкин утверждал, что, поскольку российские системы « Циркон», Х-47М2 «Кинжал» и «Авангард» уже находятся на вооружении, Соединенным Штатам потребуется еще десять лет, чтобы догнать российское гиперзвуковое оружие. Вскоре после неудавшегося теста ARRW российское издание «Царьград» расхваливало эти системы как «три удара по самоуверенности Америки».

Американские военные развертывают множество гиперзвуковых систем, которые, как ожидается, достигнут боевой готовности к концу десятилетия. К сожалению, и Китай, и Россия уже создали гиперзвуковое оружие.

У Соединенных Штатов в настоящее время не только отсутствуют параллельные возможности, но, по всей видимости, нет и надежных средств противодействия этим угрозам. Свидетельствуя о проблемах, создаваемых китайскими и российскими программами создания гиперзвукового оружия, бывший заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин сказал, что у Вашингтона «нет систем, которые могли бы держать их [Китай и Россию] в опасности соответствующим образом, при том, что у нас нет защиты от их систем».