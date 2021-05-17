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В информационном агентстве The National Interest сообщили, что элитные подразделения специального назначения американских ВМС SEAL имеют ряд уязвимых мест.

Согласно словам авторов материала, морские котики уже долгое время не боролись с действительно сильным противником. В последние годы они почти не привлекались для осуществления задач, для которых их изначально сформировали. Чаще всего они противостояли плохо оснащенным террористическим группировкам в различных частях света. Однако в скором времени это должно измениться.

В статье указывается, что Пентагон вначале уменьшит численность взводов SEAL, но при этом расширит их функциональность, пополнив новыми специалистами. Речь идет о профессионалах в таких сферах как кибербезопасность, управление дронами, радиоэлектронная борьба и космическая связь. Данная реформа должна будет повысить боевой потенциал морских котиков, что позволит им противостоять более серьезным противникам.

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