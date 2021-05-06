Сообщения об успешном испытании Воздушно-космическими силами России новой ракеты-перехватчика для системы противоракетной обороны страны не остались без внимания в США. Издание The National Interest (NI) в статье высоко оценило возможности российского воплощения концепции MKV (Multiple Kill Vehicle – «комплексы множественного уничтожения», основанные на оснащении противоракет боеголовками с кинетическими поражающими элементами). По мнению эксперта NI, аналогов такой системы для противоракетной обороны США так и не создано, а ведь именно это дало бы Пентагону желанное преимущество. Издание discover24.ru представляет перевод статьи.

Насколько хорош новый российский ракетный перехватчик?

Минобороны России объявило о существовании нового перехватчика или технологии противоракетной обороны. Очевидно, что он призван бросить вызов межконтинентальным баллистическим ракетам США и противодействовать им новыми и потенциально беспрецедентными способами.

О самом перехватчике известно или написано очень немного, как и всегда, когда речь идет о российской противоракетной обороне, ее уровне технической зрелости и сложности. Что это за перехватчик новое российское оружие? Даже представление о его концепции дало бы Пентагону желанное преимущество.

Например, обладает ли российский перехватчик расширенными возможностями распознавания? То есть, есть ли у него поисковый радар или интегрированная сенсорная система управления и контроля, чтобы быстро и точно определить разницу между контрмерой или ложной целью и реальной межконтинентальной баллистической ракетой? Способность отличить настоящую боеголовку или оружие от обломков, беспорядка или предполагаемого сочетания контрмер имеет первостепенное значение, когда дело доходит до задачи отслеживания и остановки атаки.

Может ли это быть перехватчиком, вооруженным MKV (комплексом множественного уничтожения), и способным одновременно отслеживать приближающиеся угрозы, обмениваться данными в режиме реального времени и вносить почти немедленные корректировки в зависимости от специфики цели? Самый важный вопрос о любом новом российском перехватчике, помимо потенциальной изощренности его технологии самонаведения, может заключаться в том, является ли новое оружие перехватчиком одиночного поражения цели или потенциально несет элементы множественного поражения.

Интересно, что заявка Агентства противоракетной обороны США на их новую разработку сейчас находится в начальной стадии – как лишь подготовки концепта «перехватчика следующего поколения», в задачах разработки которого указывается, что новому перехватчику может потребоваться несколько вариантов средств поражения, чтобы противостоять быстрорастущей сложности ожидаемых российских ловушек и средств противодействия.

Системы MKV дают явное преимущество, потому что они могут сделать более одного перехвата, что может оказаться весьма значительным, учитывая количество продвинутых ложных целей и средств противодействия. Тем не менее, способно ли что-то из новой российской системы самонаведения быстро определять и идентифицировать, действительно ли требуется задействование всего комплекса для уничтожения множественных целей в его системе? По крайней мере, это может оказаться достойным экспериментом с учетом быстрого притока новых средств противодействия, направленных на подрыв, сбивание с курса, блокирование или отклонение противоракет-перехватчиков, что увеличивает вероятность того, что межконтинентальная баллистическая ракета продолжит движение к своей цели.