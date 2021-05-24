Оборонная промышленность России готовится представить новый бронетранспортер-амфибию «Стрела» на крупной выставке ShieldAfrica 2021. В ходе этого мероприятия, которое пройдет в июне в столице Кот-д’Ивуар Абиджане, организаторы представят 145 образцов оружия и военной техники от 74 официальных делегаций. Об этом сообщает портал The National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

По мнению американского издания, это станет очередной попыткой еще более расширить свое присутствие на прибыльном и быстрорастущем африканском рынке вооружений, где Россия доминирует уже в настоящее время.

Дебютировав на выставке «Армия-2020», новая амфибия «Стрела» входит в семейство из шести многоцелевых маневренных легких бронированных машин. Она может похвастаться грузоподъемностью 800 кг, скоростью до 120 километров в час, скоростью плавания до 7 километров в час и запасом хода до 1000 километров. Модель «Стрела» также способна предложить частичную взаимозаменяемость деталей с другими автомобилями из каталога компании «ВПК-Урал» – крупнейшего в России производителя колесной бронетехники.

«ВПК-Урал» утверждает, что «Стрела» не только дешева в производстве благодаря своей модульности, но и не имеет себе равных среди нынешнего российского списка автомобилей-амфибий. Функциональность семейства «Стрела» заключается в простоте обслуживания. «Благодаря широкому использованию запчастей от коммерческих автомобилей, амфибии «Стрела» могут обслуживаться и ремонтироваться в обширной сети автосервисов», – отметил руководитель ВПК-Урал.

Благодаря своей рентабельности, модульности и упрощенному процессу ремонта, компания рассчитывает, что машина-амфибия «Стрела» произведет фурор на африканских рынках импорта оружия. Сообщается, что автомобиль «Стрела» может перевозиться на некоторых моделях военных вертолетов, в том числе на популярном советском, а теперь и российском вертолете Ми-8, который по-прежнему широко используется в Африке.

Хотя военные вертолеты, ударные истребители, танки и различные типы противотанковых ракет по-прежнему составляют значительную часть российского экспорта вооружений в Африку, Кремль стремится диверсифицировать свой портфель за счет других систем ведения войны. В 2020 году российский концерн «Калашников» продал несколько штурмовых катеров БК-10 одной из стран в Африке к югу от Сахары. Российские оборонно-промышленные компании стремятся наверстать упущенное из-за падения транзакций на фоне пандемии коронавируса.

«По состоянию на 2020 год на Рособоронэкспорт – российское государственное агентство по экспорту вооружений – приходится колоссальная доля в 49% импорта вооружений, поступающих в Африку. Алжир и Египет исторически являются двумя крупнейшими клиентами Москвы, но в последние годы российские экспортеры нацелились на расширение своего присутствия в таких государствах, как Нигерия, Танзания и Камерун. Помимо прямых импортных контрактов, Москва изучает возможность заключения с местного производства и распределения Анголой. Россия значительно расширила свое экспортное лидерство по сравнению с двумя следующими крупнейшими игроками на африканском рынке – Францией и США – за последние два десятилетия», – заключает The National Interest.