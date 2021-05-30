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Британское издание Daily Express в очередной раз напугало своих читателей мощью российской армии. На этот раз оно обратило внимание на заявление главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу об активной разработке боевых роботов.

Авторы публикации раскрыли находящиеся в свободном доступе подробности создания этой техники, а также рассказали об их функциональности. Также они привели сообщение министра обороны о том, что у РФ на вооружении имеются не просто прототипы, а реальные боевые машины, напоминающие роботов из популярных фантастических блокбастеров.

Также британские эксперты заявили, что разработка этой уникальной техники ведется в РФ в больших количествах. Поэтому в скором времени можно ожидать настоящего нашествия российских боевых роботов.

Новые технологии, считают авторы, помогут существенно повысить эффективность российской армии. И станут серьезной проблемой для Великобритании, США и НАТО.

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