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Нафтогаз Украины поблагодарил американского президента Джо Байдена за введение новых санкций против компаний и судов, принимающих участие в реализации проекта «Северный поток-2». Директор интегрированных коммуникаций компании Максим Билявский написал в социальной сети Facebook, что с оператора газопровода Nord Stream 2 также пока не сняты ограничительные меры.

Новый санкционный список ранее опубликовала пресс-служба американского Министерства финансов. В него попали 13 судов, так или иначе принимающие участие в строительстве, а также ФГБУ «Морская спасательная служба», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» и ООО «Мортранссервис».

Остановка строительства «Северного потока-2» выгодна для Украины. Ведь в случае ввода газопровода в эксплуатацию Украина будет каждый год терять полтора миллиарда долларов за транспортировку газа через свою ГТС. Кроме того, голубое топливо подорожает на территории страны, так как покупать его придется в Европе.

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