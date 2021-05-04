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Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко указала на то, что Украина сейчас теряет суверенитет. Своё заявление она озвучила в эфире телеканала «Наш».

Как считает Савченко, причиной этому является внешнее управление. Согласно её заявлению, в настоящее время власти Украины практически всё своё внимание направили на внешних игроков. Те же, в свою очередь, демонстрируя обеспокоенность, говорят им, что нужно делать. Народ Украины в это время, как указала Савченко, живёт отдельно.

Также Савченко, наблюдая за Зеленским, пришла к выводу, что главой страны способен стать любой человек. Сама же она становиться президентом не хочет, но, как отметила, может. Савченко указала, что после наблюдений за лидерами в стране осознала, что президенту необходимо выполнять свою работу, а не только иметь амбиции.

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