Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во вторник наблюдатели самопровозглашенной ЛНР заявили о «странных танках», появившихся на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Кроме того, они отметили, что Украина по-прежнему ежедневно нарушает режим прекращения огня, обстреливая населенные пункты в республиках.

Так, в понедельник ВСУ неоднократно открывали огонь на дебальцевском направлении. В основном для этой цели использовались минометы и гранатометы, сообщает издание “Русская весна”. Авторы публикации заявляют также о многократных обстрелах с использованием стрелкового оружия.

При этом в украинских новостях невозможно найти информацию о подобных обстрелах. В них все представляется таким образом, что стреляют исключительно ДНР и ЛНР. А украинские герои просто сидят в окопах и ждут, пока по ним попадет пуля.

На самом же деле Киев активно стягивает технику на Донбасс, которую размещает рядом с жилыми домами, стреляет по всем направлениям, разрушая дома мирных граждан, полностью игнорирует перемирие, которого сам постоянно требует.

Вам может понравиться

Российский эксперт Супотницкий: Пандемия коронавируса пришла не из Китая

Полковник медслужбы Михаил Супотницкий изменил свое мнение о пандемии коронавируса. Сейчас он уверен, что это заболевание останется с человечеством на долгие годы, лишь периодически уменьшая или увеличивая количество инфицированных. Специалисты

The Washington Post: В случае войны Запад не поможет Киеву и Россия одержит победу

НАТО и Соединенные Штаты готовы поддержать Украину в возможном вооруженном столкновении с Россией. Однако они не будут этого делать, если Киев по собственной инициативе пойдет на эскалацию конфликта, пишет издание

В Пулково задержали дворника-мигранта по подозрению в надругательстве над школьницей

Жительница Санкт-Петербурга обратилась к правоохранительным органам и заявила об изнасиловании своей 11-летней дочери. О преступлении она узнала из переписки девочки со своей подругой. Школьница написала, что в начале апреля стала
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 мая – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 18 мая – переменная облачность, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 мая – ясно, до 12 °C | Королев: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 18 мая – небольшая облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C |