Во вторник наблюдатели самопровозглашенной ЛНР заявили о «странных танках», появившихся на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Кроме того, они отметили, что Украина по-прежнему ежедневно нарушает режим прекращения огня, обстреливая населенные пункты в республиках.

Так, в понедельник ВСУ неоднократно открывали огонь на дебальцевском направлении. В основном для этой цели использовались минометы и гранатометы, сообщает издание “Русская весна”. Авторы публикации заявляют также о многократных обстрелах с использованием стрелкового оружия.

При этом в украинских новостях невозможно найти информацию о подобных обстрелах. В них все представляется таким образом, что стреляют исключительно ДНР и ЛНР. А украинские герои просто сидят в окопах и ждут, пока по ним попадет пуля.

На самом же деле Киев активно стягивает технику на Донбасс, которую размещает рядом с жилыми домами, стреляет по всем направлениям, разрушая дома мирных граждан, полностью игнорирует перемирие, которого сам постоянно требует.