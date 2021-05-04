В Сети появился ролик, на котором демонстрируется попадание российской ракеты «Краснополь» по позициям протурецких боевиков в сирийском Идлибе.

Отмечается, что взрыв ракеты в районе расположения незаконных вооруженных формирований вначале приняли за массированную бомбардировку, так как он оказался невероятно мощным. Возникший впоследствии столб черного дыма можно было увидеть с расстояния в десять километров.

Позднее стало известно, что речь идет о высокоточном оружии «Краснополь», которое смогло попасть в один из складов боевиков. В нем находились 122-миллиметровые снаряды для РСЗО, которые детонировали в результате попадания ракеты. При этом неизвестно, был ли нанесен удар российскими военными или сирийской правительственной армией.

