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Тарас Креминь, украинский языковой омбудсмен, заявил о необходимости полностью переписать текст гимна Одессы, так как он составлен с использованием русского языка.

Согласно его словам, гимн нужно либо перевести на украинский язык, либо написать новый. Рекомендации по изменению текста были включены в годовой отчет о выполненной работе, предоставленный украинскому правительству. При этом Креминь отметил, что не знает, как поступят депутаты городского совета Одессы, добавив, что текущий гимн могут разрешить исполнять в качестве неофициального.

Геннадий Труханов, глава Одессы, при этом заявил, что его шокировала данная новость. Он предположил, что совет города вряд ли станет голосовать за смену гимна, так как он полностью устраивает местных жителей.

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