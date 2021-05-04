На украинском портале «Главред» был размещен еще один сценарий «вторжения» России на территорию Украины.

В соответствующем материале указывается, что РФ может напасть на Украину, чтобы решить проблему с водоснабжением Крыма. В этом случае она якобы ударит с двух направлений. Пока морской десант будет захватывать водозабор Краснознаменского канала, сухопутные войска атакуют район Мариуполя и Красноперекопска.

Вторжение будет поддержано 22-м армейским корпусом, который атакует Украину с Крымского полуострова. Он двинется к Новой Каховке, что позволит России захватить все основные насосные станции водоканала. По мнению украинских журналистов, тем самым Москва сможет снова возобновить снабжение Крыма водой.