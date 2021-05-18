Украина разработала очередной «рецепт развала России», который представило широкой публике киевское издание «Обозреватель». Авторы новой теории заявили, что «РФ обязательно распадется» на несколько государств, но забыли упомянуть, когда именно это произойдет.

Санкции США и Европы авторы назвали инструментом, который «не дает России ощутить себя сверхдержавой». Также они заявили, что технологии РФ сильно отстают от американских. Поэтому если перестать поставлять ей комплектующие для ПК и новинки механики с электроникой, эффект будет чрезвычайно мощный.

По словам экспертов, такой ход будет сильнее, чем отключение России от платежной системы SWIFT.

К способам «развалить Россию» авторы отнесли и санкции, из-за которых РФ якобы не может усилить армию и «захватить Донбасс».