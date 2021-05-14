Модернизация ракеты Precision Strike Missile, которую американские эксперты называют «убийцей» российских ЗРК С-400, позволила существенно увеличить дальность поражения цели. На полигоне в штате Нью-Мексико боеприпас пролетел около 400 километров.

Американское издание Defense News, которое ссылается на концерн Lockheed Martin, разработавший ракету PsSM, сообщает, что она подтвердила не только заявленную дальность, но и другие технические характеристики.

Новая ракета таким образом превзошла ранее установленный рекорд дальности полета среди боеприпасов именно такого класса. Он составлял 300 километров.

Авторы издания отмечают, что одним из преимуществ PsSM является универсальность. Эту ракету можно запускать как с применением специальных установок, так и из РСЗО HIMARS. Данные комплексы обеспечивают плотный залповый огонь и являются одним из самых распространенных видов вооружения американской армии.