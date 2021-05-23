Видеоблогер Владимир Кобзев сообщил в соцсетях, что в столице Башкортостана состоялся запуск сухого фонтана, однако пока что он работает в режиме предварительного теста.

Этот декоративный объект появился на Советской площади, которая в настоящее время проходит этап реконструкции. Речь идет о фонтане, у которого отсутствует чаша, поэтому его называют «сухим». Первыми, кто смог увидеть его работу, стали гулявшие неподалеку уфимцы. Рядом с ним уже успела станцевать молодая пара.

Отмечается, что данный фонтан похож на тот, который был открыт в прошлом году на ГДК и пользуется огромной популярностью в жару. В скором времени на площади планируют установить памятник Минигали Шаймуратову.