Группа американских исследователей сообщила об обнаружении радиоактивных изотопов в составе меда, производимого пчелами в местах, где в прошлом веке были проведены ядерные испытания.

В рамках исследования Джим Каст, геохимик и эколог, попросил своих коллег привезти ему мед с тех мест, куда они отправились для проведения отпуска. После изучения предоставленных образцов он выяснил, что большая их часть содержит в себе минимальное количество радиоактивных осадков, выброшенных в атмосферу в результате тестирования ядерного оружия в 70-х годах прошлого столетия.

Больше всего радиоактивных изотопов Каст обнаружил в меде, который был привезен ему из Северной Каролины. Всего ученые проверили свыше 120 образцов данного продукта, продающегося в магазинах восточной части США. В 68 образцах содержался радиоактивный след.