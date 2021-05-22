На стриминговой площадке Netflix вчера состоялась премьера картины «Армия мертвецов», снятая Заком Снайдером.

Американский режиссер перешел в другую компанию после возникновения массы разногласий с руководством Warner Bros., мешавшим ему реализовывать свои идеи. К примеру, работу над «Лигой справедливости» он назвал настоящей пыткой. Что касается его новой картины, то она сочетает в себя два жанра, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми: хоррор про зомби и боевик про ограбления.

Согласно сюжету фильма, группа наемников решает пробраться в казино, чтобы украсть все хранящиеся в нем ценности. Вот только делать это они собрались после зомби-апокалипсиса. Одну из главных ролей в ужастике сыграл Дэйв Батиста.