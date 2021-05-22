Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На стриминговой площадке Netflix вчера состоялась премьера картины «Армия мертвецов», снятая Заком Снайдером.

Американский режиссер перешел в другую компанию после возникновения массы разногласий с руководством Warner Bros., мешавшим ему реализовывать свои идеи. К примеру, работу над «Лигой справедливости» он назвал настоящей пыткой. Что касается его новой картины, то она сочетает в себя два жанра, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми: хоррор про зомби и боевик про ограбления.

Согласно сюжету фильма, группа наемников решает пробраться в казино, чтобы украсть все хранящиеся в нем ценности. Вот только делать это они собрались после зомби-апокалипсиса. Одну из главных ролей в ужастике сыграл Дэйв Батиста.

Вам может понравиться

Из-за нового закона дороги в России могут стать заметно хуже

Эксперты пришли к выводу, что в будущем качество дорожного движения может стать намного хуже. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Как указывается, согласно новым поправкам, принятым недавно Госдумой, из закона «Об
  • Анна
  • 20.05.2021
  • читать 1 минуту

Сергей Собянин заявил, что в Москве выписали около 1,3 млн штрафов за нарушения карантинных мер

Сергей Собянин на марафоне «Новое Знание» сообщил о количестве штрафов, которые были выписаны в Москве из-за нарушения мер по коронавирусу. Согласно его заявлению, всего в столице было выписано примерно 1,3
  • Анна
  • 22.05.2021
  • читать 1 минуту

В России с 1 сентября будет увеличен размер больничных по уходу за детьми до семи лет

С 1 сентября родителей детей в возрасте до семи лет ожидает изменение в оплате больничного. Как сообщается, если больничный был выдан для ухода за больным ребёнком, которому ещё не исполнилось
  • Анна
  • 20.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 22 мая – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 мая – пасмурно, до 18 °C | Королев: погода, 22 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 22 мая – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 22 мая – пасмурно, до 24 °C |