Марсоход Curiositi снял на Красной планете редкие сияющие облака.

Как сообщает NASA, на Марсе увидеть облака можно весьма редко. Как правило, они появляются на экваторе тогда, когда на планете температура опускается наиболее низко. Но последние два года было замечено, что облака начали появляться даже до своего стандартного времени.

Отмечается, что эти облака формируются на высоте примерно в 60 километров от поверхности Марса. Они состоят из водяного пара. Теперь же марсоход запечатлел «аномальные облака». Они расположены весьма выше, чем стандартные облака. По этой причине учёные выдвинули версию, что состоят эти облака из замороженного углекислого газа, то есть из «сухого льда».

В настоящее время учёные пытаются тщательнее изучить эти облака.

Недавно пользователи Сети обнаружили на Марсе при помощи изучения фотографий объект, который напоминает древнюю японскую гробницу. В связи с этим был сделан вывод о том, что на планете ранее обитала разумная цивилизация.