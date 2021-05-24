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Пользователи Сети нашли на Марсе загадочное древнее сооружение, которое могло быть создано древними марсианами.

Как сообщается, загадочный объект располагается по координатам 6° 3’57.07″N 92° 4’13.22″E в сервисе Google Earth (Mars). Как заявили некоторые пользователи Сети, эта конструкция очень напоминает древнее японское захоронение Кофун, и это весьма удивительно. Также они опровергли предположение о том, что это оптическая иллюзия.

Было предположено, что тысячи лет назад на Марсе обитала развитая цивилизация, способная строить подобные объекты. Как предполагают некоторые учёные, разумная жизнь на Марсе была ещё до появления человечества на Земле.

Но в какой-то момент на Красной планете произошёл некий крупный катаклизм или ядерная война, после чего марсианская цивилизация погибла. Также было высказано предположение, что марсиане могли отправиться на Землю, и именно они дали начало человечеству.

Недавно российский космонавт рассказал, что именно мешает людям освоить Марс. Он перечислил три главные проблемы.

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  • 23.05.2021
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