Для землян настало время осваивать Марс, однако они должны быть готовы к решению трех проблем, которые перед ними возникнут, сообщил Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

По его словам одна из главных проблем – это длительные задержки со связью. Романенко заметил, что космический корабль должен постоянно находиться в контакте с Центром управления полетами, однако задержки не позволят сделать этого. Придется корректировать информацию, ориентируясь на время передачи сигнала, что не так уж просто. Впрочем, те космические аппараты, которые сейчас запускаются на Марс позволят разрешить данную проблему.

Кроме того, в настоящий момент неизвестно, что случится с человеком, который в течение длительного времени будет находиться за пределами магнитного поля нашей планеты. Третья проблема – это высокий риск для космонавтов не вернуться из опасного путешествия. О ней упоминал и американский изобретатель Илон Маск, который призвал землян, планирующих отправиться на Марс, подготовиться к тому, что умрут они не на родной планете.