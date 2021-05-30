Российский учёный Андрей Злобин предположил, что когда-то на Марсе обитали динозавры.

Так, как отмечается, недавно марсоход NASA «Персеверанс» обнаружил на Красной планете останки динозавров. Первые фотографии поступили 15 апреля. На них можно было увидеть окаменевшую голову существа, которого Злобин назвал «обезьянодинозавром». Спустя пару дней марсоход нашёл ещё одну окаменелость, которая напоминает уже ранее обнаруженную.

Как заявил Злобин, изучив фотографии, останки напоминают существ, которые ранее обитали на Земле. Он предположил, что останки обоих марсианских динозавров относятся к одному виду. На это указывают похожие формы черепов и наростов, также у особей одинаковое количество зубов.

По словам Злобина, с учётом того, что на Марсе есть следы, которые указывают на существование водоёмов, отрицать теорию о существовании жизни на этой планете просто неприлично.

Ранее мы сообщали о первом случае обнаружения на Марсе останков динозавра. Как отмечаются, эти останки весьма напоминают брахиозавра.