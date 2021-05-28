Один из пользователей «Твиттера» высказал слова благодарности мужчине, сумевшего сообщить ему об измене его девушки.

В соответствующем посте пользователь отметил, что обнаружил под сидением унитаза листок бумаги, на котором было написано, что его вторая половинка переспала с другим парнем. Автор записки сообщил, что лишь утром выяснил, что у девушки имеется парень. Он также извинился, отметив, что не хотел бы оказаться на месте возлюбленного изменщицы.

Получатель послания добавил, что уехал из города в ту ночь, когда его девушка переспала с другим мужчиной. Позднее данное сообщение было размещено в «ТикТоке» и моментально превратилось в вирусное. Многие пользователи удивились находчивостью парня, додумавшегося спрятать письмо туда, куда девушки, как правило, не заглядывают.