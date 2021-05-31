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Неспособность новейших американских кораблей LCS противостоять российскому флоту стала главной причиной их списания. Они не оправдали ожиданий ВМС США, но зато успели за время эксплуатации создать множество проблем, сообщает британское издание Daily Mail.

Так, в 2020 году корабли USS Detroit, Fort Worth и Milwaukee столкнулись с серьезными неполадками трансмиссии и были вынуждены отправиться на достаточно дорогой ремонт. Который так и не принес желаемых результатов. Выяснилось, что проблемы с силовой передачей являются дефектом всей серии и устранить их без модернизации не представляется возможным.

Кроме того, разработчики не подумали об огневой мощи кораблей. Минобороны США предпринимало попытки использовать на них ракеты Naval Strike Missile, но ни к чему хорошему это не привело.

По мнению экспертов, место списанных кораблей займут фрегаты FFG Constellation, которые гораздо лучше приспособлены для ведения боевых действий в мировом океане. Кроме того, США может задействовать надводные беспилотники в качестве альтернативы бесполезным судам, на создание которых ушли миллиарды долларов.

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