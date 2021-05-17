В начале мая Европейское подразделение специальных операций США (SOCEUR) провело свои крупнейшие ежегодные учения совместно с меньшим по размеру учениями с участием подразделений специальных операций из нескольких стран-членов НАТО и «стран-партнеров», в том числе Украины. Об их итогах сегодня, 17 мая, сообщает издание Insider.

В статье Insider подчеркивается, что учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 особенно актуальны, поскольку напряженность в отношениях с Россией на востоке Украины и в Крыму все еще накалена. SOCEUR планировало провести оба учения одновременно, чтобы смоделировать полномасштабный конфликт с Россией – от стран Балтии и Скандинавии на юге до Украины и Черноморского региона.

К участию в учениях присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании и Украины, а также из Великобритании. Операции в рамках этих учений проходили по всей Восточной Европе – в основном в Румынии, Венгрии, Хорватии.

Помимо тестирования функциональной совместимости различных национальных подразделений специальных операций по таким навыкам, как поддержка с воздуха, ближний бой и действия на борту судов (такие как «обыск и захват»), эти маневры, в частности Trojan Footprint, были сосредоточены на том, как обычные войска и подразделения специальных операций будут работать вместе в крупном конфликте с Россией.

Как отмечает Insider со ссылкой на мнение военных НАТО, в потенциальном конфликте с Россией подразделения специального назначения ВМФ будут чрезвычайно ценны по нескольким причинам. После присоединения Крыма российские военные усилили свое присутствие в регионе, превратив его в неприступную крепость, охраняющую южный фланг Москвы как с суши, так и с воздуха. В дополнение к мощным радиолокационным системам, которые могут отслеживать надводные корабли на расстоянии сотен миль, Россия развернула несколько батарей грозной зенитной системы С-400. То есть Москва превратила полуостров в прочный бастион лишающий США превосходства в воздухе и на море, угрожая кораблям и самолетам ракетами и другим оружием и тем самым предотвращая их доступ в зону досягаемости.

Однако, считают в НАТО, Крым является идеальной средой для операций военно-морского спецназа. Команды SEAL могут проводить набеги на побережье и устраивать засады, проводить морскую и наземную специальную разведку, а также подводные специальные операции, такие как установка датчиков в море или установка мин на кораблях противника. Российские радиолокационные установки, ракетные батареи и системы управления будут логической целью для взводов «морских котиков».

Но SEAL – не единственный элемент военно-морских сил специального назначения, который может сыграть важную роль в потенциальном конфликте с Россией. Есть еще бригады боевых кораблей специального назначения (SWCC) – это одни из самых малочисленных сил в составе Командования специальных операций США.

Имея менее 1000 коммандос – из примерно 70 000 прочих «спецназовцев» во всех вооруженных силах США – SWCC специализируются на морских операциях «прямого действия», специальной разведке и обеспечения проникновения / отхода других подразделения специальных операций. Во время Black Swan 21 SWCC оттачивали свои навыки речного плавания на реке Дунай, второй по величине в Европе, которая течет из Германии в Черное море и проходит через 10 стран.

«SWCC идеально подходят для непредвиденных обстоятельств. Мы больше, чем «лодочники», которые перевозят SEAL, мы можем проводить операции в одностороннем порядке как в открытом море, так и в речной среде», – сказал Insider действующий оператор SWCC, которому на условии анонимности было поручено рассказать о действиях подразделения.

Он отметил, что существуют три специальные группы лодок, две из которых занимаются операциями на море, а одна – в речной воде. Они управляют несколькими платформами специальных операций, в том числе Combatant Craft Assault (CCA), Combatant Craft Medium (CCM), Combatant Craft Heavy (CCH), которые предназначены для прибрежных операций и операций в открытом море, а также Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) – орудийной платформой, предназначенной для речных операций. Помимо тайной транспортировки SEAL к российским объектам в Крыму, SWCC могут быть очень эффективны на реках с SOC-R. Речные операции предлагают несколько больших преимуществ, а именно скорость, огневую мощь и скрытность.